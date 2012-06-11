Написание статей на основе имеющихся

Тематика Mary Kay.

Желательно чтобы исполнитель был знаком с этой компанией и косметикой, необходимо сделать глубокий рерайтинг нескольких статей.

Все статьи 2-3 тыс.знаков.

Статей - 4 информативные - о компании, сотрудничество с мери кей, и пр, и 3 статьи о хитовых продуктах.

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