Написание статей на основе имеющихся

  1. Биржа фриланса
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Завершен13 заявок234 просмотра

Тематика Mary Kay.

Желательно чтобы исполнитель был знаком с этой компанией и косметикой, необходимо сделать глубокий рерайтинг нескольких статей.

Все статьи 2-3 тыс.знаков.

Статей - 4 информативные - о компании, сотрудничество с мери кей, и пр, и 3 статьи о хитовых продуктах.

Писать цену и сроки за ВЕСЬ проект, а не за тыс знаков или статью и пр.

Оплата Вебмани - яд, в рублях.

Написание статей
13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

giona
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Оперативно и очень качественно была выполнена работа. Спасибо за сотрудничество, надеюсь что не последнее.
Спасибо за интересную работу! Отличный заказчик. Оперативная оплата и четкие задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

giona
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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