Написать описание товара в его карточке

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Завершен6 заявок162 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо переписать уже имеющиеся описание товаров и способ применения.

Пример товара: http://dsspa.ru/products/nochnoi-pitatelnyi-krem-dlya-litsa-by-Sea-of-Spa

Цель - сделать описание максимально уникальным.

Примерная цена - до 10 руб. за одно описание.

Пишите вашу цену..

Спасибо.

13 лет назад
dsspa
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

miss-n
Оксана 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Оксана выполнила работу оперативно и качественно. Тексты написаны грамотно и легки для восприятия. Впечатления от сотрудничества только положительные. Рекомендую!
Сергей отличный заказчик! Подробное задание и мгновенная оплата! Всем исполнителям рекомендую!

Заявки фрилансеров

miss-n
Оксана 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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