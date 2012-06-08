Описания для товаров интернет-магазина (игры)

Требуется копирайтер для написания описаний товаров.

Интернет магазин igrotrec.ru

Товары: ключи активации для популярных игр

1 описание игры = 100 рублей

Требования к текстам прикреплены (формат PDF)

В заявке напишите, почему именно Вы подходите для выполнения этой работы лучше всего.

4–10 заказов в месяц планируется, сроки по выполнению каждого заказа — чем быстрее, тем лучше. Т.е. это не постоянная занятость, а вариант «подработки»

В данный момент нужны предзаказные тексты для 2 игр:

Assassin’s Creed 3

Bioshock: Infinite

Это и будет тестовым заданием кандидатам, заявки которых понравятся больше всего.