Наполнение сайта текстами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен31 заявка318 просмотров

В связи с редизайном сайта www.spb-zvezda.ru необходимо составить продающие и оптимизированные тексты. Черновик нового сайта можно посмотреть здесь - http://www.tourhit.info/pz/

Примерное тз во вложении. Обсуждение ТЗ по скайпу, мейлу, аське.

13 лет назад
spb-zvezda
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$50
5 дней
Приятно работать с профессионалами - быстро, четко и по тз. буду обращаться и далее
Спасибо за иинтересный заказ. Хороший клиент. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад

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