есть группа вконтакте, турфирма, выкладываем горящие и эксклюзивные туры. Хотелось бы добавить вирусного маркетинга. нужны сценарии комиксов-мемов fuuu, чак-норис, демы, троли... думаю вы в курсе. Примеры тут: http://vk.com/ofeed http://vk.com/jjiznenno http://vk.com/hahacomics ...
Наполнение сайта текстами
В связи с редизайном сайта www.spb-zvezda.ru необходимо составить продающие и оптимизированные тексты. Черновик нового сайта можно посмотреть здесь - http://www.tourhit.info/pz/
Примерное тз во вложении. Обсуждение ТЗ по скайпу, мейлу, аське.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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