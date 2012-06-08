Сценарии комиксов-мемов

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Закрыт1 заявка202 просмотра

есть группа вконтакте, турфирма, выкладываем горящие и эксклюзивные туры. Хотелось бы добавить вирусного маркетинга.

нужны сценарии комиксов-мемов fuuu, чак-норис, демы, троли... думаю вы в курсе.

Примеры тут:

http://vk.com/ofeed

http://vk.com/jjiznenno

http://vk.com/hahacomics

Только тематика: туризм, отдых в... турция, египет, тунис, тай...

хочется связать это с калининградом. Список стереотипов гуглится по запросу "ты калининградец если"

итого: юмор, которым захочется поделиться = мем + внешний туризм + калининград.

13 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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