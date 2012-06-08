Необходимо написать тех.задания на тему юторрент под версию виндос мобиле 6.5 Оплата будет после проверки работы. Мошенники просьба проходить мимо.
Сценарии комиксов-мемов
есть группа вконтакте, турфирма, выкладываем горящие и эксклюзивные туры. Хотелось бы добавить вирусного маркетинга.
нужны сценарии комиксов-мемов fuuu, чак-норис, демы, троли... думаю вы в курсе.
Примеры тут:
Только тематика: туризм, отдых в... турция, египет, тунис, тай...
хочется связать это с калининградом. Список стереотипов гуглится по запросу "ты калининградец если"
итого: юмор, которым захочется поделиться = мем + внешний туризм + калининград.
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