Рерайтинг статей по дерматологии

КопирайтингЗавершен5 заявок320 просмотров
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Нужен грамотный человек для написания и рерайта (уникальные тексты) статей по дерматологии.

13 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
13 лет назад
$15
3 дня
Работать с Екатериной легко и приятно. Статьи очень качественные. Ни единой претензии! А по скорости работы она вообще бьет все рекорды! Спасибо большущее! Буду рада работать дальше!
Каждый новый заказ от Илоны - это возможность посотрудничать с образцовым заказчиком, который дает интересные задания, вовремя оплачивает работу и заряжает позитивом. =) Спасибо за плодотворное сотрудничество!
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