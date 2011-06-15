Рерайтинг статей по дерматологии

Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры! Объявляется конкурс на нейминг компании. Вся информация по требованиям к названию в приложенном файле. По времени конкурс длится пять дней, по истечении этого срока все предъявленные работы пойдут на рассмотрение заказчика. Все работы прошу, после утверждения ...