Небольшой текст. Сейчас.

Наполнение сайта http://rollmaster.com.ua/ оптимизированным текстом и его дальнейшее продвижение Копирайтинг, рерайтинг, Перелинковка, внутренняя оптимизация Продвижение в поисковиках, прогонка по базам, результат топ 10 Гугл и Яндеск по региону Днепропетровск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработать статью в Wikipedia, чтобы она соответствовала критериям значимости и независиомого описания, а так же способствовать ее выводу из категории "на удаление". Черновик текстов - https://docs.google.com/document/d/1wTaDW365_kSkH0-jOFVnb2CbKOeogaaH_4nMroFX8ks/edit?hl=ru&authkey=CJn2jYEN Адрес статьи - http://ru.wikipedia.org/wiki/мультитест Опыт работы в wiki обязателен. по факту сохранения статьи ...Закрыт12 лет назад
Глубокий рерайт рекламного словаря, словарь относительно небольшой. Нужно уметь грамотно переписывать текст. Заказчик требовательный. От вас нужны будут примеры работ. Ссылку на словарь дам в личку.Закрыт12 лет назад
Нужно составлять контекстные объявления. Заголовок: Узнай свою родословную (До 33 знаков) Описание: Бесплатный сервис! (до 100 знаков) Оплата за 100 объявлений 500р.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужны новости о СЕО рынке, продвижении сайтов. Новость от 800 знаков + картинка по теме новости. Новость должна быть новой, интересной. Объем работы: 2 новости в день, в рабочие дни, до 12 часов по МСК. Новость нужно присылать на ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать несколько текстов. Оплата по договоренности.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Объем статьи: от 2000 до 2100 символов. Копирайт. Формат для загрузки в миралинкс. 30 статей. в статье по 3 ссылки тематики - строительство и смежные. Цена 2 wmz за статью.Закрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры! Объявляется конкурс на нейминг компании. Вся информация по требованиям к названию в приложенном файле. По времени конкурс длится пять дней, по истечении этого срока все предъявленные работы пойдут на рассмотрение заказчика. Все работы прошу, после утверждения ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен грамотный человек для написания и рерайта (уникальные тексты) статей по дерматологии.Завершен13 лет назад
Нужна статья на главную страницу для сайта юридической фирмы. В дальнейшем планируем заказывать еще статьи для наполнения других разделов сайта. От исполнителя требуется наличие знаний в сфере юриспруденции, желательно наличие в портфолио статей по юридическим темам. Пишите, ...Завершен13 лет назад