Небольшой текст. Сейчас.

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КопирайтингЗавершен3 заявки235 просмотров
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Проект завершен.

13 лет назад
Areal
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Stelmi
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Текст написан грамотно и в срок.
Дмитрием была поставлена четкая задача, условия и сроки ее выполнения. Несмотря на допущенные просчеты с моей стороны, Дмитрий был предельно корректен и терпеливо объяснял, что именно ему требуется. В результате работа была выполнена практически в срок. Оплата поступила незамедлительно.
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