Наполнение сайта информацией (объяснение ответов)

Требуется наполнить образовательный портал контентом. Процесс автоматизирован, пример формы для заполнения можно посмотреть здесь: http://www.argusm-edu.ru/qbase/questions/9920/ (рекомендуется предварительно зарегистрироваться)

Суть работы - дополнить базу вопросов с ответами ОБЪЯСНЕНИЯМИ правильных ответов. Объяснение состоит из: собственно правильного ответа, краткого объяснения из учебника (цитата на 2-3 абзаца, подтверждающая правильный ответ), библиографической ссылки на учебник, отсканированной страницы, содержащей приведенное объяснение.

Работа во многом чисто техническая - берите любимый предмет, пару учебников и вперед. База вопросов огромная, работы хватит на всех. Здесь оставляйте свои предложения по цене за 1 вопрос и контакты.