Статья будет называться "Грузоперевозки. Страхование груза."

Написать статью о страховании груза. Описать процедуру, как это сделать не выходя из офиса, документы, цифры, на что обратить особое внимание.

Статья будет размещаться на платных инф. ресурсах и выступать в роли экспертной.