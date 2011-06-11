Рерайтинг. Статьи (тексты) ~ 2000 символов

Анализ товаров из китайского каталога - цены и спроса в Украине Работа творческая, подразумевает хорошее знание английского. Есть каталог товаров из Китая. Необходимо просмотреть товары по цене 1-30$, проанализировать спрос и цену в Украине. Отобрать из них ...
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Здравствуйте, ув. Профессионалы!
На новый проект требуются тематические статьи, требования к статьям:
- Рерайтинг
- Уникальность
- Объём в районе 2000 символов
Добавлять планируется поэтапно, в течении месяца будет добавлено около 10 статей. Тематика для начала - АВТО.
Что Вы можете предложить?
Спасибо!
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