Рерайтинг. Статьи (тексты) ~ 2000 символов

$250
КопирайтингЗакрыт35 заявок484 просмотра
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Здравствуйте, ув. Профессионалы!

На новый проект требуются тематические статьи, требования к статьям:

- Рерайтинг

- Уникальность

- Объём в районе 2000 символов

Добавлять планируется поэтапно, в течении месяца будет добавлено около 10 статей. Тематика для начала - АВТО.

Что Вы можете предложить?

Спасибо!

13 лет назад
OnArs
Арсен 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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