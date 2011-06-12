Написать текст на главную страницу онлайн-кино

Всем привет. Требуется написать качественный текст на главную страницу этого сайта http://serialguru.ru/.

Статья должна быть на 4к знаком, чтобы была максимально читабельная, интересная и рассказывала о том, что они увидят на сайте. (Можно даже сказать "продающий" текст)

P.S. Cразу пишем цену.