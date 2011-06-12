Разработка стиля для конференции. Слоган и идея

$100
КопирайтингЗакрыт5 заявок189 просмотров
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Креативная концепция мероприятия. За основу нужно взять тот факт, что в 2012 году компании исполняется 20 лет на Российском рынке

Слоган на русском. Слоган должен быть емкий и побуждающий к действию. Одна фраза. Должен отражать концепцию конференции

Слоган на английском. Выражать ту же идею на английском языке. Английский вариант слогана.

Текст приветственных слов для открытия конференции и представления концепции конференции.

13 лет назад
byshevoy
78 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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