Рерайт/копирайт/перевод

Требуется глубокий рерайт пары статей, исходники есть. Тематика - материнство От вас - примеры работ, цена, сроки
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Нужен человек на постоянную основу готовый делать копирайт, рерайт или переводы с зарубежных сайтов на тему Android устройства.
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