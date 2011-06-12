Рерайт женской тематики

Здравствуйте! Ищу девушку-рерайтера для постоянной работы по рерайту текстов по парфюмерии и женской тематики. Предпочтение отдам тем, кто в сети каждый день. В проекте, пожалуйста, укажите, в какое время вы готовы работать, сколько знаков делаете ежедневно и требуемую оплату. Предпочтение отдам наименьшей. Готова работать по предоплате. Оплата - по Вебмани.

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