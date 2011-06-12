Обзоры фотокамер

На сайт fototest.ru необходим постоянный рерайт фотообзоров.

Требования:

знать что такое диафрагма, выдержка, ISO, фокусное расстояние и т.д.

Писать грамотно, писать только по делу, уметь делать из 2-х обзоров один.

Цену на 1000 б.п. называйте сами. В случае если Вы будете качественно выполнять рерайты – срок нашей работы будет не ограничен.

аська: 641222