Cassie_LCN

Ольга Cassie_LCN

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Магистр филологии, переводчик и преподаватель (опыт 4,5 года); модератор

Добрый день!

Вы изучаете эту страницу, следовательно, Вас интересуют услуги профессионального переводчика и хорошего редактора.

Известно, что качество работы зависит от знаний и опыта работы исполнителя. Я не только специалист высокого класса и владею несколькими языками, но и дважды магистр филологических наук. Мои профессиональные знания в области экономики и медицины подтверждаются наличием соответствующих дипломов и сертификатов. Если же Вас интересует детальная информация - напишите и я вышлю Вам свое резюме.

Мой опыт работы, засвидетельствованный документально, составляет 3,5 года.

Как пользователь пк, я уверенно работаю со специальными программами (такими как Trados Studio 2009, Transit Satellite), графическими редакторами, с легкостью могу переустановить операционную систему и многое другое.

Также в течение последних четырех лет занимаюсь модерированием сайтов, а среди прочих моих талантов обнаруживается способность поднять уникальность любого текста от 4% до 100%.

Выбрав меня исполнителем Вашего проекта, Вы можете быть уверены в качестве и своевременном выполнении работы, а о цене мы договоримся :)

Оказываемые услуги:

* Письменный перевод с английского на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов (1 страница).

* Письменный перевод с русского/украинского на английский – $0.05 – 0.10 за слово исходного текста или $7–45 за 1800 символов.

* Письменный перевод с французского на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов.

* Письменный перевод с немецкого на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов.

* Письменный перевод с украинского на русский – $0.01 – 0.03 за слово исходного текста или $3–25 за 1800 символов.

* Письменный перевод с русского на украинский – $0.01 – 0.03 за слово исходного текста или $3–25 за 1800 символов.

* Редактирование – $0.03 за слово исходного текста.

* Транслитерация – 0.01$ за слово исходного текста.

Services offered:

* Written translation from English to Russian/Ukrainian – $0.04 – 0.07 per source word.

* Written translation from Russian/Ukrainian to English – $0.05 – 0.10 per source word.

* Written translation from French to Russian/Ukrainian – $0.04 – 0.07 per source word.

* Written translation from German to Russian/Ukrainian – $0.05 – 0.07 per source word.

* Written translation from Ukrainian to Russian – $0.01 – 0.03 per source word.

* Written translation from Russian to Ukrainian – $0.01 – 0.03 per source word.

* Editing/proofreading – $0.03 per source word.

* Transliteration – 0.01$ per source word.

Предпочитаю работать в условиях предоплаты/аванса, поэтапной оплаты или через безопасное оформление сделки.

Отзывы заказчиков

rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Ньюзмейкер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$28
10 баллов
11 лет назад
14 статей по теме "отдых на азовском море"
Написание статей
Спасибо за работу!
Очень понравилось сотрудничать с Максимом. Как заказчик, он четко формулирует задание, своевременно производит оплату и с пониманием относится к исполнителю. Сожалею что не оставила отзыв раньше и пишу по прошествии длительного времени.
Ответный отзыв
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайт для салона красоты
Мы сработались
Мне понравилось сотрудничество с Андреем и я рекомендую его как надежного и организованного заказчика!
Ответный отзыв
Spiritfan
Михаил 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$230
10 баллов
13 лет назад
Дипломная работа по диалектологии
Отличный специалист. Все сделано вовремя и без проволочек. Все желания клиента учитывает. Рад был сотрудничеству.
Прекрасно сформулированное задание, интересная тема и своевременная оплата. Лучше и быть не может!
Ответный отзыв
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
$35
0 баллов
13 лет назад
Курсовая работа (Мировая культура)
1. При публикации проекта сроки были четко поставлены, в личной переписке несколько раз проговаривали вопрос по срокам. Но через день после начала сотрудничества Ольга пропала. Объявилась через 3 дня, когда срок подходил к концу. Причина (по словам исполнителя) - отключение электропитания в доме. Возникает вопрос: неужели нельзя оповестить заказчика о невозможности выполнения работы в срок с другого ПК, на край - пользуясь услугами интернет-кафе?!.. Таким образом, сроки были сорваны!! Пришлось вынужденно продливать срок сдачи работы. 2. В личной переписке было четко оговорено, что оплата после получения готовой курсовой работы, на что Ольга не возражала (переписка прилагается снизу). 11 ноября 2011г. от исполнителя приходит письмо с вложенным планом, Введением и Списком литературы и требованием оплатить работу. На мое ответное сообщение ольга отреагировала следующим образом: " у меня уже был горький опыт работы .... я требую аванса" . И далее: "У меня же в профайле написано, что я работаю с предоплатой...". Горький опыт был у всех и не нужно на него ссылаться, а нужно следовать тому плану работы, который мы составили изначально. Тем более, положительных отзывов у меня в 3 раза больше, чем у вас, ольга! Подпись в самом низу профайла: "Кстати, я работаю только с предоплатой" можно вставить за 2 секунды. Предоплата - это плата до работы, а не когда работа уже готова (это для общего образования ольги). А то, что вы делали, ольга, это манипулирование обстоятельствами и безвыходной ситуацией заказчика (работа нужна была срочно, с учетом просрочки). В общем, исполнитель абсолютно безответственный, безалаберный и халатно относится к возложенным на него обязательствам и договоренностям. НЕ РЕКОМЕНДУЮ связываться!!!!!! И, наконец. После того, как я опубликовал этот отзыв, ольга МОЛИЛА меня убрать его! Я сжалился, убрал, обещал оплатить работу в ближайшее время. И что я увидел на следующий день? - отрицательный отзыв о себе! Видимо ольга подумала, что второй раз отзыв ей я не поставлю и решила мстить! Это мелко, даже для Вас. ЕСЛИ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО, ТО ОЛЬГА ПОПАЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК АВТОРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОТ 2011 ГОДА (нашел соответствующую информацию о ней). Думаю, это о чем-то говорит. Обращайтесь, ссылку на черный список могу предоставить!
Странный заказчик. Всеми правдами и неправдами вынудил отправить полный текст курсовой работы, при этом не заплатив ни цента! Жаль затраченного времени и сил, крайне неприятно, когда тебя обманывают!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
5 отзывов
от $1
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Нейминг и Слоганы
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Редактирование и Корректура
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