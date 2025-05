Магистр филологии, переводчик и преподаватель (опыт 4,5 года); модератор

Добрый день!

Вы изучаете эту страницу, следовательно, Вас интересуют услуги профессионального переводчика и хорошего редактора.

Известно, что качество работы зависит от знаний и опыта работы исполнителя. Я не только специалист высокого класса и владею несколькими языками, но и дважды магистр филологических наук. Мои профессиональные знания в области экономики и медицины подтверждаются наличием соответствующих дипломов и сертификатов. Если же Вас интересует детальная информация - напишите и я вышлю Вам свое резюме.

Мой опыт работы, засвидетельствованный документально, составляет 3,5 года.

Как пользователь пк, я уверенно работаю со специальными программами (такими как Trados Studio 2009, Transit Satellite), графическими редакторами, с легкостью могу переустановить операционную систему и многое другое.

Также в течение последних четырех лет занимаюсь модерированием сайтов, а среди прочих моих талантов обнаруживается способность поднять уникальность любого текста от 4% до 100%.

Выбрав меня исполнителем Вашего проекта, Вы можете быть уверены в качестве и своевременном выполнении работы, а о цене мы договоримся :)

Оказываемые услуги:

* Письменный перевод с английского на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов (1 страница).

* Письменный перевод с русского/украинского на английский – $0.05 – 0.10 за слово исходного текста или $7–45 за 1800 символов.

* Письменный перевод с французского на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов.

* Письменный перевод с немецкого на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов.

* Письменный перевод с украинского на русский – $0.01 – 0.03 за слово исходного текста или $3–25 за 1800 символов.

* Письменный перевод с русского на украинский – $0.01 – 0.03 за слово исходного текста или $3–25 за 1800 символов.

* Редактирование – $0.03 за слово исходного текста.

* Транслитерация – 0.01$ за слово исходного текста.

Services offered:

* Written translation from English to Russian/Ukrainian – $0.04 – 0.07 per source word.

* Written translation from Russian/Ukrainian to English – $0.05 – 0.10 per source word.

* Written translation from French to Russian/Ukrainian – $0.04 – 0.07 per source word.

* Written translation from German to Russian/Ukrainian – $0.05 – 0.07 per source word.

* Written translation from Ukrainian to Russian – $0.01 – 0.03 per source word.

* Written translation from Russian to Ukrainian – $0.01 – 0.03 per source word.

* Editing/proofreading – $0.03 per source word.

* Transliteration – 0.01$ per source word.

Предпочитаю работать в условиях предоплаты/аванса, поэтапной оплаты или через безопасное оформление сделки.