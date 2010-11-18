Spiritfan

Михаил Spiritfan

 
42 годаРоссия/Ухта
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Менеджер "Ленивый Студент"

  • Дипломная работа по диалектологии

    $250

    Инновационные процессы в грамматической системе ирландского варианта английского языка XX-XXI столетий. Объем работы: 55 листов минимум. Уникальность не менее 80%. Срок написания - 2 недели. План ваш. Список литературы от 70 позиций.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Авторы курсовых работ различных дисциплин

    Срочно!!! Срочно!!! Разыскиваются авторы работ образовательного плана (контрольные, курсовые, дипломы,диссертации), разных дисциплин (IT, менеджмент, право, иностранные языки и многое другое). Работа удаленная, анонимность гарантирована, оплата достойная. От вас: оригинальность выполненных работ не менее 80 %, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы курсовых работ

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Присутствуют работы по Тер.Меху, Логистике, Менеджменту. Необходимы авторы для выполнения. Задание для ознакомления вышлю на вашу почту. Цена ваша, но в пределах разумного. Возможно долгосрочное сотрудничество. Заинтересованных прошу писать на почту - [email protected] С уважением, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лицензирование и сертификациия

    Необходимо выполнить работу по: "Лицензирование и Сертификации Кафедра Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервис" Материалы по работы вышлю на почту Срок исполнения 2 дня Бюджет 700 р. Связь - icq - 600813782 - Михаил.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cassie_LCN
Ольга 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$230
10 баллов
10 лет назад
Дипломная работа по диалектологии
Прекрасно сформулированное задание, интересная тема и своевременная оплата. Лучше и быть не может!
Отличный специалист. Все сделано вовремя и без проволочек. Все желания клиента учитывает. Рад был сотрудничеству.
Ответный отзыв