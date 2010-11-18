Добрый день, уважаемые фрилансеры. Присутствуют работы по Тер.Меху, Логистике, Менеджменту. Необходимы авторы для выполнения. Задание для ознакомления вышлю на вашу почту. Цена ваша, но в пределах разумного. Возможно долгосрочное сотрудничество. Заинтересованных прошу писать на почту - [email protected] С уважением, ...