Авторы курсовых работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Присутствуют работы по Тер.Меху, Логистике, Менеджменту. Необходимы авторы для выполнения.

Задание для ознакомления вышлю на вашу почту.

Цена ваша, но в пределах разумного.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Заинтересованных прошу писать на почту - [email protected]

С уважением, Михаил.

13 лет назад
Spiritfan
Михаил 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад