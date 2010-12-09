Авторы курсовых работ

Требуется автор практических работ по специальности юриспруденция. Указывайте по какому законодательству (РФ. Украина и т.д.) выполняете работы. Очень нужны люди делающие ПРАКТИКУ т.е. решающие задачи. В заявке сразу пишите опыт в решении задач. Если решаете задачи по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Присутствуют работы по Тер.Меху, Логистике, Менеджменту. Необходимы авторы для выполнения.
Задание для ознакомления вышлю на вашу почту.
Цена ваша, но в пределах разумного.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Заинтересованных прошу писать на почту - [email protected]
С уважением, Михаил.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы76 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются авторы для написания работ студенческой тематики. Исполнительные, пунктуальные, ответственные, специалисты в своей области. Так же требуется коммуникационная доступность (ICQ,e-mail, skype, мобильный телефон) Если вас заинтересовало сотрудничество в данной области, просим вас выслать приложенную анкету ...Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт13 лет назад
Набираем авторов студенческих работ по различным дисциплинам. От Вас требуется заполнить анкету в прикрепленном файле и выслать на [email protected] + прикрепите 2 своих работы (не менее 50 страниц).Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Высокую оплату Вашего труда; • стабильный, гарантированный заработок по факту сдачи готовых заказов; • выбор различных заказов, неограниченные возможности по объемам обрабатываемых заказов — все зависит от Вас! • гибкий график, при котором Вы можете заранее планировать свою ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $500
Интернет-система 4ili5.ru приглашает к сотрудничеству авторов - профессионалов в своей области для участия в выполнении студенческих работ (рефератов, курсовых, дипломов) и научных трудов на заказ. Если вы обладаете ответственностью, исполнительностью и необходимым профессиональным уровнем, участие в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются авторы студенческих работ на различные тематики на постоянной основе. Количество заказов зависит только от вашего желания и работоспособности. Пишите темы, образование, опыт работы, свои расценки. Оплата яндексденьги за каждый заказ по факту выполнения.Рефераты, Курсовые и Дипломы26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужны специалисты, владеющие языками С++, С# дял написания научных работ для студентов, выполнения лабораторных.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются авторы научных работ, способные писать оригинальные авторские научные статьи и диссертации по гуманитарным дисциплинам. Оплата сдельная.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Фирме, занимающейся выполнением авторских научных работ требуется специалист по бух. учету. В обязанности работника входит выполнение контрольных работ, рефератов и курсовых работ. Оплата труда достойная! Заявки на вакансию отправляйте на эл. адрес [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовые и дипломные работы пишем в основном по Казахстану. Дисциплины разные: от педагогики до бух.учёта, исключая технические дисциплины. Требования: надёжность (пообещал=сделал в срок), грамотность, опыт в этом деле, антиплагиат, стрессоустойчивость (капризничать разрешается только клиенту), сообразительность, доброжелательность ...Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт13 лет назад