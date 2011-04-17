Авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт18 заявок775 просмотров
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Требуются авторы для написания работ студенческой тематики. Исполнительные, пунктуальные, ответственные, специалисты в своей области. Так же требуется коммуникационная доступность (ICQ,e-mail, skype, мобильный телефон) Если вас заинтересовало сотрудничество в данной области, просим вас выслать приложенную анкету на электронный адрес [email protected]. Все поля обязательны к заполнению.

13 лет назад
Runemal
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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