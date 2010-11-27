Требуются авторы студенческих работ

Задача-выполнение курсовых, дипломных работ на заказ!

Оплата-только на яндекс или вэбмани

На каждый заказ будет представлено чёткое тз+методичка+срок и т.д.

При заявке указывайте ваши координаты(ася и почта), без контактов заявки не рассматриваются!