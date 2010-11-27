Требуются авторы студенческих работ

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт38 заявок512 просмотров
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Задача-выполнение курсовых, дипломных работ на заказ!

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На каждый заказ будет представлено чёткое тз+методичка+срок и т.д.

При заявке указывайте ваши координаты(ася и почта), без контактов заявки не рассматриваются!

13 лет назад
Fasthelp
Илья 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-3)