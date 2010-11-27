Требуются исполнители студенческих работ

Приглашаются на постоянной основе студенты, преподаватели для написания школьных и студенческих работ. Обязателен опыт работы в исполнении подобных работ. Готовые работы принимаются по электронной почте. Оплата удобным Вам способом. Приветствуется знание украинского языка. В заявке укажите свой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей, аспирантов и успешных выпускников для выполнения студенческих работ на заказ (рефераты, курсовые и контрольные работы).
Типы работ: курсовые работы, контрольные работы, рефераты и решение задач.
Требуются специалисты по всем предметам, но особо интересуют исполнители по экономическим и гуманитарным дисциплинам, также много заказов по математике, ТФКП и физике.
Требования к претендентам:
- Ответственность и пунктуальность;
- Высшее образование;
- Хорошее знание ПК;
- Опыт работы в сфере выполнения студенческих работ.
Готовые работы принимаются в электронном виде (по эл. почте).
Гибкий график, Вы сами решаете когда и сколько работать, главное не нарушать сроки.
Оплата труда - сдельная.
Количество заказов ограничивается только Вашими возможностями и желанием работать.
Свои анкеты и резюме отправляйте на почту: [email protected]
В анкете или резюме укажите
ФИО:
Год рождения:
Город:
Образование:
Опыт аналогичной работы (компании, личный опыт):
Предметы, по кот. пишете работы (Подробно укажите все предметы):
Профиль (теория/практика/все):
Кол-во работ, кот. хотели бы делать в неделю:
Телефон/e-mail/ICQ/Skype:
Платежные реквизиты: (Яндекс-деньги, Webmoney)
Обязательно приложите к письму выполненные Вами работы в качестве примера.
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