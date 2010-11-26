Ищем специалистов по радиоэлектроники

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Удаленное выполнение контрольных, курсовых и дипломных проектов по электронике, схемотехники. От вас: отличное знание цифровых и мкиропроцессорных устройств, опыт работы с различными средствами проектирования и моделирования (OrCAD, PCAD, SimuLInk, Proteus и т.п.). Желательно знание VHDL. Примерная тематика проектов: проектирование фильтров, усилителей, различных устройств на микроконтроллерах и пр.

Гарантируем: постоянную занятость в течение года, достойную и своевременную оплату.

13 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов