Ищем специалистов по радиоэлектроники

Удаленное выполнение контрольных, курсовых и дипломных проектов по электронике, схемотехники. От вас: отличное знание цифровых и мкиропроцессорных устройств, опыт работы с различными средствами проектирования и моделирования (OrCAD, PCAD, SimuLInk, Proteus и т.п.). Желательно знание VHDL. Примерная тематика проектов: проектирование фильтров, усилителей, различных устройств на микроконтроллерах и пр.

Гарантируем: постоянную занятость в течение года, достойную и своевременную оплату.