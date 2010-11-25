Требуются авторы студенческих работ

На постоянную удаленную работу требуется квалифицированный специалист по бухучету и финансам для написания курсовых и возможно, дипломов Своевременная оплата Оплата - в зависимости от объема и сложности работы - все индивидуально Оставляйте свои заявки и координаты для связи