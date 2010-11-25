Требуются авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка233 просмотра
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Приглашаю специалистов по написанию работ для студентов по специальности - юриспруденция. Опытных, исполнительных и ответственных соискателей прошу заполнить анкету автора и направить ее по почте: [email protected].

Приветствуется приложение образца выполненных работ.

13 лет назад
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов(-1)