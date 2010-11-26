Freelance writer

Компания ищет фрилансеров на должность writer/editor для написания академических работ для студентов (essays, book reports, term papers, speeches, personal statements). Требования: advanced уровень английского (идеальное знание грамматики, лексики, пунктуации), оригинальные мысли, знание основы стилей цитирования (APA, MLA) и умения уложится в дедлайн. Должность на постоянной основе. Оплата от 6$ за 275 слов (1 страница) в зависимости от дедлайна и академического уровня. Главное - высокий уровень языка и умение ориентироваться в основных типах заданий. Основам форматирования обучим.