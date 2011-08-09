Приглашаем авторов работ по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Компания Za4teno.ru приглашает к постоянному сотрудничеству исполнителей студенческих работ по психологии.

Мы предлагаем:

- свободный график работы

- сдельную оплату (выплаты 2 раза в месяц);

- комфортные условия сотрудничества.

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12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад