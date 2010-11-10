Авторы студенческих работ

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок332 просмотра
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Здравствуйте!

В связи с увеличением потока заказов (сайт http://belgorodref.ru/), а также появлением заказов по непрофильным для меня дисциплинам провожу набор авторов.

В первую очередь интересуют специалисты по бухучету и экономике.

В аську и личку просьба не стучаться.

Желающих работать прошу заполнить анкету и выслать на адрес [email protected]

13 лет назад
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад