Авторы студенческих работ

Системе ReshimNa5.ru нужны исполнители для выполнения работ по физике, экономике (расчетных), статистике, программированию (С++, С#, pascal и тп), ТОЭ (электротехнике), электронике, химии, физхимии, теплотехнике и другим предметам. НЕ предлагать услуги по математике. Условия сотрудничества описаны на сайте ...
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Здравствуйте!
В связи с увеличением потока заказов (сайт http://belgorodref.ru/), а также появлением заказов по непрофильным для меня дисциплинам провожу набор авторов.
В первую очередь интересуют специалисты по бухучету и экономике.
В аську и личку просьба не стучаться.
Желающих работать прошу заполнить анкету и выслать на адрес [email protected]
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