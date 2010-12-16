Специалисты по ТОЭ, физике, электронике и др.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок262 просмотра
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Системе ReshimNa5.ru нужны исполнители для выполнения работ по физике, экономике (расчетных), статистике, программированию (С++, С#, pascal и тп), ТОЭ (электротехнике), электронике, химии, физхимии, теплотехнике и другим предметам.

НЕ предлагать услуги по математике.

Условия сотрудничества описаны на сайте http://reshimna5.ru/Sotrudnich.aspx

Будем рады видеть вас в нашей комманде!

13 лет назад
dellmaster
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад