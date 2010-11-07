Требуются авторы дипломных, курсовых, рефератов

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок326 просмотров
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Приглашаю к сотрудничеству авторов студенческих работ: технические, экономические, юридические специальности и др. Работа на взаимовыгодных условиях. Присылайте резюме на [email protected]

Рассмотрю варианты сотрудничества, предложенные вами.

Наличие опыта обязательно. Доступные контакты, часто проверяемая почта. Ответственность, исполнительность, желание работать!!!!!!!!!!!!

13 лет назад
Loranda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад