Требуются специалисты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок290 просмотров
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Приглашаем к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов,

имеющих опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других работ

по следующим дисциплинам:

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- математический анализ

- дискретная математика

- вычислительная математика

- финансовая математика

- информатика

- программирование

- мат.программирование

- экономико-математические методы

- физика, механика, химия, биология

- эконометрика

- теория вероятностей, статистика

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- Гуманитарным

- Экономическим

- Юридическим и пр.дисциплин

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регистрация на: http://www.student-x.org/ стр. "Сотрудничество"

13 лет назад
hohlyndec
Панас 
68 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад