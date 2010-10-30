Требуются специалисты

Уважаемые фрилансеры, "Центр авторских работ" приглашает к сотрудничеству авторов по техническим дисциплинам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов,
имеющих опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других работ
по следующим дисциплинам:
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- математический анализ
- дискретная математика
- вычислительная математика
- финансовая математика
- информатика
- программирование
- мат.программирование
- экономико-математические методы
- физика, механика, химия, биология
- эконометрика
- теория вероятностей, статистика
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- Гуманитарным
- Экономическим
- Юридическим и пр.дисциплин
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регистрация на: http://www.student-x.org/ стр. "Сотрудничество"
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