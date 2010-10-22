Специалисты по написанию работ для студентов

Требуются авторы для написания дипломных, курсовых и рефератных работ, владеющие одновременно знаниями по темам: «Электрические сети предприятий и гражданских зданий», «Нормирование труда и сметы», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Требования: исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в ...