Приглашаем к сотрудничеству авторов по написанию курсовых, контрольных, дипломных, рефератов и др. студенческих работ по любым дисциплинам и из любых городов. Оплата зависит только от вас (в зависимости выполняемых вами заказов). Ждём ваших резюме по ...
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Требуются специалисты по химии.
Требования: студенты старших курсов, выпускники вузов, преподаватели московских ВУЗов.
Резюме направлять по адресу: [email protected]
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