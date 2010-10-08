Требуются авторы по написанию работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок370 просмотров
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Требуются авторы по написанию работ по программам MBA, EMBA и DBA.

Обязательно знание специфики работ уровня MBA.

Типы работ различны: эссе. бизнес-кейсы, дипломы

* бухгалтерский и управленческий учет,

* аудит,

* бизнес-планирование,

* инновационный бизнес

* количественные методы в экономике,

* макро- и микроэкономика, внешнеэкономическая деятельность

* менеджмент (финансовый, проектный, организационный и т.д.),

* маркетинг,

* налоги и налогообложение,

* оптимизационные финансовые модели,

* финансовый, экономический и инвестиционный анализ,

* финансы, денежное обращение и кредит.

Приведенный перечень не является исчерпывающим.

Оплата от 15 000 до 45 000 руб.

13 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад