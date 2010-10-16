Требуются авторы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок417 просмотров
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Требуются грамотные, ответственные авторы, выполняющие студенческие и научные работы по различным дисциплинам. Очень нужны авторы по техническим специальностям, экономике, естественнонаучным дисциплинам. Договор, гарантии, достойная оплата. Резюме на почту: [email protected], ICQ 557599041, Дина.

13 лет назад
din_din_86
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад