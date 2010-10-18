Нужны авторы для написания работ

Приглашаем к сотрудничеству авторов по написанию курсовых, контрольных, дипломных, рефератов и др. студенческих работ по любым дисциплинам и из любых городов. Оплата зависит только от вас (в зависимости выполняемых вами заказов). Ждём ваших резюме по ...
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Требуются авторы для написания дипломных, курсовых и рефератных работ, владеющие одновременно знаниями по темам: «Электрические сети предприятий и гражданских зданий», «Нормирование труда и сметы», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Требования: исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки), возможность постоянно находится на связи. Заранее предупреждать о возможном отсутствии.
Оплата договорная, способы оплаты — через электронные платежные системы (предпочтительно — Яндекс.Деньги), переводом через Сбербанк. Без предоплаты. Работа сдается частями, каждая часть оплачивается отдельно. На более поздних этапах сотрудничество работа оплачивается целиком после сдачи.
Соискателям писать на адрес [email protected], в письме обязательно указывать свою специализацию и контактные данные — телефон, e-mail, ICQ.
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