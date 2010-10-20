Специалисты по металлургич. спец.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Системе ReshimNa5.ru нужны специалисты для выполнения работ по металлургическим специальностям, сопромату гидравлике, теплотехнике, программированию. Также рассмотрим кандидатуры по другим предметам, кроме математики, физики.

13 лет назад
dellmaster
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад