Автор по Технологии хранения продукции растенев.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Необходим автор, которым может выполнять студенческие работы по дисциплине "Технология хранения, переработки и стандартизации продукции растеневодства"

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад