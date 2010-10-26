Требуются авторы курсовых работ

В фирму по написанию авторских студенческих работ на заказ требуются специалисты по уголовному праву. Основные виды работ: решение задач по уг. праву, написание рефератов и курсовых по данной дисциплине. Оплата достойная. Заявку на вакансию необходимо ...
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