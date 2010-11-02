Требуются авторы по электронике, энергетике

Требуются авторы для выполнения студенческих работ по различным дисциплинам, связанных с бух.учетом, анализом и аудитом, налогами, финансами и пр. От Вас: ответственность, грамотность, готовность к постоянному сотрудничеству, возможность проверять почту хотя бы раз в ...