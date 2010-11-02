Требуются авторы по электронике, энергетике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Требуются авторы для выполнения студенческих работ по дисциплинам - электроника, электроэнергетика, и пр. аналогичной направленности

От Вас: ответственность, грамотность, готовность к постоянному сотрудничеству, возможность проверять почту хотя бы раз в день.

Резюме и вопросы по адресу: [email protected]

13 лет назад
Witch132
Юлия 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов