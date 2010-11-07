Авторы курсовых, дипломных работ, чертежей

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок229 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа сдельная, удаленная либо контактная (для жителей Владимира) по вашему графику.

Заключается в выполнении контрольных, курсовых, дипломных работ, чертежей, решении задач, ргр, написании рефератов по техническим, экономическим, строительным, гуманитарным дисциплинам и иностранным языкам (по профилю образования).

Оформление по двустороннему договору.

Просьба потенциальных сотрудников отправлять свое резюме на электронную почту [email protected] с вопросами по сотрудничеству и пожеланиями работы.

13 лет назад
SelivanovaAA
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад