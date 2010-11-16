Ищу райтеров для академических работ на английском

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок202 просмотра
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Нужны райтеры с отличным знанием английского языка для написания академических работ для студентов (essays, term papers, reports, speeches, book reports, etc.). Проект постоянный, оплата от 6$ за 275 слов в зависимости от дедлайна. Нужно идеальное знание английского, оригинальные мысли, ориентироватся в основных типах заданий и знать основы стилей цитирования (APA, MLA). Главное - первые два условия, так как остальному научим.

13 лет назад
Utopianstar
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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