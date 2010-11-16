Ищу райтеров для академических работ на английском

Нужны райтеры с отличным знанием английского языка для написания академических работ для студентов (essays, term papers, reports, speeches, book reports, etc.). Проект постоянный, оплата от 6$ за 275 слов в зависимости от дедлайна. Нужно идеальное знание английского, оригинальные мысли, ориентироватся в основных типах заданий и знать основы стилей цитирования (APA, MLA). Главное - первые два условия, так как остальному научим.