Авторы рефератов, курсовых

Приглашаются на постоянной основе студенты, преподаватели для написания школьных и студенческих работ. Обязателен опыт работы в исполнении подобных работ. Готовые работы принимаются по электронной почте. Оплата удобным Вам способом.

Приветствуется знание украинского языка.

В заявке укажите свой электронный ящик, город проживания, образование и на какие темы работы Вы можете подготовить. Приветствуется наличие выполненных работ в качестве примера.