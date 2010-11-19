Авторы рефератов, курсовых

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт25 заявок439 просмотров
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Приглашаются на постоянной основе студенты, преподаватели для написания школьных и студенческих работ. Обязателен опыт работы в исполнении подобных работ. Готовые работы принимаются по электронной почте. Оплата удобным Вам способом.

Приветствуется знание украинского языка.

В заявке укажите свой электронный ящик, город проживания, образование и на какие темы работы Вы можете подготовить. Приветствуется наличие выполненных работ в качестве примера.

13 лет назад
gayvid
Марк 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад