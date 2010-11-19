Авторы рефератов, курсовых

Компания Za4teno.ru приглашает к постоянному сотрудничеству исполнителей студенческих работ по психологии. Мы предлагаем: - свободный график работы - сдельную оплату (выплаты 2 раза в месяц); - комфортные условия сотрудничества. Резюме отправлять на мейл [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаются на постоянной основе студенты, преподаватели для написания школьных и студенческих работ. Обязателен опыт работы в исполнении подобных работ. Готовые работы принимаются по электронной почте. Оплата удобным Вам способом.
Приветствуется знание украинского языка.
В заявке укажите свой электронный ящик, город проживания, образование и на какие темы работы Вы можете подготовить. Приветствуется наличие выполненных работ в качестве примера.
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