Требуются авторы по техническим дисциплинам.

Для написания студенческих заказов в фирме "От сессии до сессии", http://repetitor-lg.ru/ . По гидравлике, автобилям, сварке, чертежам, строительству. механике, сопромату, матриаловедению и другим техническим дисциплинам.

От Вас анкета на почту [email protected]

1 . ФИО

2. Предметы

3. Образование, опыт работы.

4. В какое время бываете на связи в инетрнете, адрес почты, аськи, скайпа если есть, телефон (указание оператора)

5. Примеры работ.

В теме письма присоба указать "АВТОР".