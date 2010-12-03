Автор научных работ

Задача-выполнение курсовых, дипломных работ на заказ! Оплата-только на яндекс или вэбмани На каждый заказ будет представлено чёткое тз+методичка+срок и т.д. При заявке указывайте ваши координаты(ася и почта), без контактов заявки не рассматриваются!