Автор для написания дипломных и курсовых работ

Курсовые и дипломные работы пишем в основном по Казахстану.

Дисциплины разные: от педагогики до бух.учёта, исключая технические дисциплины.

Требования: надёжность (пообещал=сделал в срок), грамотность, опыт в этом деле, антиплагиат, стрессоустойчивость (капризничать разрешается только клиенту), сообразительность, доброжелательность (хамвству бой!). Мы очень требовательны к качеству, т.к. работы пишем на 4 и 5.

Работа с октября по июнь.

Оплата сдельная.