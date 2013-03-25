Автор студенческих работ - юриспруденция

Требуется автор практических работ по специальности юриспруденция. Указывайте по какому законодательству (РФ. Украина и т.д.) выполняете работы.

Очень нужны люди делающие ПРАКТИКУ т.е. решающие задачи. В заявке сразу пишите опыт в решении задач.

Если решаете задачи по международному праву (частному и проч.) отметитьте это отдельно!