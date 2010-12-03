Нужны специалисты, владеющие языками С++, С# дял написания научных работ для студентов, выполнения лабораторных.
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Требуются авторы студенческих работ на различные тематики на постоянной основе. Количество заказов зависит только от вашего желания и работоспособности. Пишите темы, образование, опыт работы, свои расценки. Оплата яндексденьги за каждый заказ по факту выполнения.
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