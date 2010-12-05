Требуется автор практических работ по специальности юриспруденция. Указывайте по какому законодательству (РФ. Украина и т.д.) выполняете работы. Очень нужны люди делающие ПРАКТИКУ т.е. решающие задачи. В заявке сразу пишите опыт в решении задач. Если решаете задачи по ...
Требуются авторы для выполнения студенческих работ
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Интернет-система 4ili5.ru приглашает к сотрудничеству авторов - профессионалов в своей области для участия в выполнении студенческих работ (рефератов, курсовых, дипломов) и научных трудов на заказ.
Если вы обладаете ответственностью, исполнительностью и необходимым профессиональным уровнем, участие в нашем проекте откроет для вас отличные перспективы, и вы надолго обеспечите себя стабильным доходом.
Для того, чтобы начать сотрудничество с нами Вам необходимо:
1. Заполнить Анкету автора (http://4ili5.ru/source/anketa_avtora.xls);
2. Выслать заполненную Анкету автора, копию паспорта (разворот с фото и страница с пропиской), копию документа об образовании, пример выполненной работы (реферат в формате *.doc) на адрес электронной почты: [email protected] .
3. После того, как Ваша кандидатура будет одобрена, Вы получите логин и пароль для входа в закрытый раздел сайта;
4. Далее Вам необходимо авторизироваться на сайте, ознакомиться с Регламентом, подать заявку на выполнение, одной из предложенных в пункте "Заказы" работы (реферат или контрольную), и ждать одобрения заявки.
5. Одобрение заявки сопровождается подписанием договора.
6. После выполнения Ваша работа будет оценена и Вы сможете получить за неё оговоренную сумму. Оплата производиться наличными или на счет в системе Яндекс-Деньги 1 раз в неделю (для новых авторов - после каждой работы).
Многие авторы работают с нами не один год, потому что мы предлагаем:
1. Высокую и своевременную оплату за выполненные работы;
2. Социальные гарантии (официальное трудоустройство, отчисления в ПФР, ФСС, оплата НДФЛ и др.);
3. Наличие системы премирования для лучших авторов;
4. Выгодные системы оплаты для авторов (по факту, еженедельная, ежемесячная);
5. Поддержка и содействие начинающим авторам.
Требования к кандидатам:
1. Наличие высшего образования;
2. Наличие персонального компьютера;
3. Отличное знание Microsoft Office и сети Internet;
4. Наличие мобильного телефона;
5. Ответственность и исполнительность.
Ориентировочная оплата:
- 300-600 реферат (10-20 стр.)
- 600-1200 курсовая (20-40) стр.)
- 4000-8000 диплом (60-100 стр.).
- 50-250 задача
Естественно стоимость зависит от конкретной работы и требований к ней. Оплата по работам, не подходящим под типовые расценки, обсуждается индивидуально.
Интернет-система 4ili5.ru
г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 16 "б", оф. 407
Телефоны: (831) 414-11-82, 414-11-83
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