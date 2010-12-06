Специалисты для ООО «Ай Кью Консультант»

Требуется автор практических работ по специальности юриспруденция. Указывайте по какому законодательству (РФ. Украина и т.д.) выполняете работы. Очень нужны люди делающие ПРАКТИКУ т.е. решающие задачи. В заявке сразу пишите опыт в решении задач. Если решаете задачи по ...
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Требования:
• обязательность и исполнительность;
• возраст: от 24 до 65 лет;
• высшее образование;
• знание программ Microsoft office;
• наличие или доступ к сети Internet.
Все работы проходят проверку на качество и плагиат!
Контактная информация:
тел.+7 (495) 7881412
e-mail: [email protected]
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