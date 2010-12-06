Специалисты для ООО «Ай Кью Консультант»

Высокую оплату Вашего труда;

• стабильный, гарантированный заработок по факту сдачи готовых заказов;

• выбор различных заказов, неограниченные возможности по объемам обрабатываемых заказов — все зависит от Вас!

• гибкий график, при котором Вы можете заранее планировать свою нагрузку;

• надежные и проверенные условия плодотворного и долговременного сотрудничества.

Требования:

• обязательность и исполнительность;

• возраст: от 24 до 65 лет;

• высшее образование;

• знание программ Microsoft office;

• наличие или доступ к сети Internet.

Все работы проходят проверку на качество и плагиат!

Контактная информация:

тел.+7 (495) 7881412

e-mail: [email protected]