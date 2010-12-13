Авторы курсовых работ различных дисциплин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Разыскиваются авторы работ образовательного плана (контрольные, курсовые, дипломы,диссертации), разных дисциплин (IT, менеджмент, право, иностранные языки и многое другое). Работа удаленная, анонимность гарантирована, оплата достойная.

От вас: оригинальность выполненных работ не менее 80 %, ответственность!

От нас: гарантии оплаты, теплая атмосфера, заказы.

Заинтересованных прошу писать на e-mail - [email protected]

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С уважением, Михаил.

13 лет назад
Spiritfan
Михаил 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
ka_dar_ka
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
djatlovkatya
Екатерина 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$1