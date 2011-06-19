Статьи

$130
КопирайтингЗавершен6 заявок419 просмотров
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Нужно 15 статей, оплата яндекс деньгами, условия - 100% оригинальность, ключевые фразы, не менее 600 слов, в данный момент могу заплатить по 200 руб. за статью... кто согласен напишите на почту о[email protected] вышлю темы...спасибо...

13 лет назад
leogar
56 летЛитва
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
16 часов назад
13 лет назад
$130
4 дня
Елена - это высокий профессиональный уровень, быстрое и четкое выполнение поставленной задачи... Рекомендую всем воспользоваться услугами Елены, с помощью написанных ею статей вы сможете достигнуть существенных преимуществ, и достичь своих целей гораздо эффективней и быстрее.
Отлчный заказчик!Хорошо знает, какой контент ему необходим. Тактичен. Чётко и детально формулирует ТЗ. В оплате обязателен и аккуратен. Всем рекомендую.
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